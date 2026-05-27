27 мая 2026, 16:34

В Киеве мужчина совершал развратные действия в отношении 10-летней девочки, пока родители спали

27 мая 2026, 16:34
Фото: Офис Генерального прокурора
В Киеве задержали мужчину, который совершал развратные действия в отношении 10-летней девочки, пока ее родители спали в соседней комнате

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Родители девочки на улице познакомились с 47-летним мужчиной, проживающим в соседнем доме и пригласили домой, где употребляли алкоголь. Вечером нетрезвого гостя оставили ночью в квартире, где в своей комнате спала их дочь.

Досудебным расследованием установлено, что к утру, когда родители ребенка спали, мужчина зашел в комнату ребенка, вывел его в другую комнату и стал касаться груди девочки, хватать за ноги и обнажил свой половой орган.

Девочка испугалась, убежала от мужчины и побежала будить родителей, но они крепко спали. Ребенок вернулся в свою комнату. Впоследствии мужчина снова пришел к ней полуобнаженный, вывел из комнаты и заставлял прикасаться к его гениталиям. Девочка убежала и закрылась в своей комнате.

Утром, когда гость ушел домой, она рассказала родителям о случившемся и они обратились в полицию.

По результатам оценки рисков пребывания ребенка в семье Службой по делам детей принято решение об извлечении девочки из опасной среды.

Пока решается вопрос где и с кем ребенок будет жить дальше, ведь родители девочки злоупотребляют алкоголем.

Мужчину, совершавшего развратные действия в отношении девочки, задержали. Свои действия он объяснить не может, потому что был очень пьян – в крови зафиксировано 2,6 промилле алкоголя. Известно, что мужчина разведен и имеет 9-летнего ребенка, который живет за границей с матерью.

Киевлянину сообщено о подозрении в совершении развратных действий. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что 21 мая в Полтаве задержали супругов за развращение 6-летней дочери и съемку порнографии. Родители на протяжении нескольких лет снимали порнографические материалы с участием своей маленькой дочери и совершали по отношению к ней развратные действия.

