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В пункте пропуска "Шегини" во Львовской области пограничники обнаружили автомобиль, который находился в международном розыске

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

В ходе проверки документов на автомобиль сработала база данных Интерпола. Как выяснилось, автомобиль "Мерседес" разыскивали с 2024 года – его угнали на территории Германии.

За рулем авто находился 65-летний житель Одесщины, направлявшийся на въезд в Украину.

Пограничники связались с Укрбюро Интерпола в Киеве, где подтвердили, что автомобиль состоит на учете как угнанный. "Мерседес" передали сотрудникам Нацполиции.

Напомним, ранее на границе с Польшей таможенники задержали партии косметики. Общая стоимость обнаруженных товаров составила 1,4 млн гривен.