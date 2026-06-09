Не поділили коня: на Львівщині господар до смерті побив гостя

Фото: Прокуратура України

На Самбірщині правоохоронці затримали 62-річного мешканця Добромильської громади, якого підозрюють у смертельному побитті знайомого під час конфлікту через коня

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, трагедія сталася ввечері 6 червня.

Чоловік запросив до себе в гості 37-річного жителя сусіднього села. Під час застілля у сараї, де обоє вживали алкоголь, між ними виникла суперечка. Гість просив позичити коня для роботи в полі, однак господар відмовив.

Конфлікт переріс у бійку. За попередніми даними, господар кілька разів ударив співрозмовника кулаком в обличчя. Від отриманих травм чоловік знепритомнів.

Коли власник будинку зрозумів, що гість не подає ознак життя, він зателефонував знайомому, який викликав медиків. Однак врятувати потерпілого не вдалося – він помер ще до приїзду швидкої допомоги.

Згідно з висновками експертизи, причиною смерті стала тяжка травма голови з пошкодженням головного мозку.

Підозрюваного затримали того ж вечора. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 КК України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік підпалив себе після сварки з тещею. Поліцейські, які прибули на місце, врятували палаючого чоловіка та надали йому першу допомогу. Потім його госпіталізували до лікарні.На жаль, попри зусилля медиків, чоловік помер у реанімації.