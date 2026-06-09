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Трагическое происшествие случилось утром 7 июня в одном из сел Стрыйского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Около 07:40 после конфликта с родственницей 51-летний местный житель поджег хозяйственную постройку на территории ее домовладения, использовав бензин. После этого он поехал домой, где облил себя бензином и поджег.

Полицейские, прибывшие на место, спасли горящего мужчину и оказали ему первую помощь. После его госпитализировали в больницу.

К сожалению, несмотря на усилия медиков, мужчина скончался в реанимации.

По информации ZAXID.NET, происшествие случилось в селе Бережница. Мужчина совершил самосожжение после конфликта с тещей. Он получил ожоги 3-4 степени 98% тела.

Напомним, в Ровенской области завершили поиски 15-летнего парня, пропавшего 5 мая. Юношу нашли мертвым – он совершил самоубийство путем повешения.