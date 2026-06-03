В Днепропетровской области будут судить женщину за избиение знакомого

Фото: полиция Днепропетровской области

На Днепропетровщине конфликт между знакомыми в Самаровском районе закончился госпитализацией 44-летнего мужчины, которого 33-летняя женщина избила ногами во время ссоры

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Следователи завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 33-летней женщины, которая во время конфликта нанесла многочисленные удары знакомому.

Правоохранители установили, что 12 апреля на территории частного домовладения в Самаровском районе между женщиной и ее знакомым возник конфликт.

В ходе ссоры обвиняемая ногами избила потерпевшего. Мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Сотрудники криминальной полиции установили личность нападающей. Ею оказалась ранее судимая 33-летняя местная жительница. После выяснения всех обстоятельств она была задержана в порядке статьи 208 УПК Украины.

Следователи сообщили женщине о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение.

Обвинительный акт уже направлен в суд. За совершенное подозреваемой грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что в Тернопольской области мужчина оказался в реанимации после жестокого избиения во время застолья с соседом. Нападающего уже задержала полиция.