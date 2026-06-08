На Полтавщине мужчину, пропавшего во время отдыха, нашли мертвым

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.



7 июня в полицию поступило сообщение об исчезновении мужчины на водоеме в селе Нижний Булатец. На место прибыли правоохранители, медики и спасатели.



Предварительно, 61-летний мужчина пошел купаться, после чего скрылся. Его искали около трех часов. К сожалению, мужчину достали из воды без признаков жизни.



Правоохранители будут устанавливать все обстоятельства.

Напомним, ранее на Прикарпатье из реки Ворона получили тело женщины. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства трагедии.