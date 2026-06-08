На Львівщині прикордонники затримали "Мерседес", викрадений два роки тому у Німеччині
У пункті пропуску "Шегині" на Львівщині прикордонники виявили автомобіль, який перебував у міжнародному розшуку
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Під час перевірки документів на автівку спрацювала база даних Інтерполу. Як з’ясувалося, автомобіль "Мерседес" розшукували ще з 2024 року – його викрали на території Німеччини.
За кермом авто перебував 65-річний житель Одещини, який прямував на вʼїзд в Україну.
Прикордонники зв'язалися з Укрбюро Інтерполу в Києві, де підтвердили, що автомобіль перебуває на обліку як викрадений. "Мерседес" передали співробітникам Нацполіції.
Нагадаємо, раніше на кордоні з Польщею митники затримали партії косметики. Загальна вартість виявлених товарів склала 1,4 млн гривень.
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
На Вінниччині під колесами потяга загинув чоловік
08 червня 2026, 11:58На Донеччині сержант викрав 16 бойових FPV-дронів і продав їх за 105 тис. грн
08 червня 2026, 11:49Вибух на "Новій пошті" у Києві: затримано відправника посилки з боєприпасами
08 червня 2026, 11:26На Львівщині після ДТП загорілося авто: двоє людей постраждали
08 червня 2026, 11:25У Дружківці закриють відділення "Нової пошти"
08 червня 2026, 11:04СБУ затримала студента, який коригував ворожі удари по Дніпропетровщині та ховався на Черкащині
08 червня 2026, 10:46Зеленський розкрив деталі непублічних переговорів із Абрамовичем
08 червня 2026, 10:31На Хмельниччині 13-річний підліток дістав тяжкі травми після падіння з електросамоката
08 червня 2026, 10:29У лікарнях Запоріжжя залишаються 38 поранених від ворожих обстрілів: шестеро – у тяжкому стані
08 червня 2026, 10:17
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Всі блоги »