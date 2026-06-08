Фото: ДПСУ

У пункті пропуску "Шегині" на Львівщині прикордонники виявили автомобіль, який перебував у міжнародному розшуку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Під час перевірки документів на автівку спрацювала база даних Інтерполу. Як з’ясувалося, автомобіль "Мерседес" розшукували ще з 2024 року – його викрали на території Німеччини.

За кермом авто перебував 65-річний житель Одещини, який прямував на вʼїзд в Україну.

Прикордонники зв'язалися з Укрбюро Інтерполу в Києві, де підтвердили, що автомобіль перебуває на обліку як викрадений. "Мерседес" передали співробітникам Нацполіції.

Нагадаємо, раніше на кордоні з Польщею митники затримали партії косметики. Загальна вартість виявлених товарів склала 1,4 млн гривень.