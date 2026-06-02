10:19  02 червня
Зник після останнього дзвоника: на Чернігівщині тривають пошуки підлітка
08:39  02 червня
В Ужгороді чоловік ножем поранив колишню дружину: її госпіталізували
08:22  02 червня
Обікрала могилу полеглого воїна: на Хмельниччині викрили 48-річну зловмисницю
UA | RU
UA | RU
02 червня 2026, 12:24

Львів'янин із ножем поранив військового ТЦК і втік: його затримали

02 червня 2026, 12:24
Читайте также на русском языке
Фото: Львівська обласна прокуратура
Читайте также
на русском языке

У Львові правоохоронці повідомили про підозру 29-річному місцевому жителю, який поранив військовослужбовця ТЦК та СП під час проведення заходів оповіщення

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Інцидент стався вдень 29 травня у Шевченківському районі міста.

За інформацією слідства, військовослужбовці ТЦК спільно з поліцейськими проводили заходи з оповіщення населення щодо мобілізації на вулиці Хвильового.

Побачивши групу оповіщення, 29-річний львів’янин почав тікати. Коли його наздогнали, чоловік дістав ніж і вдарив ним 36-річного військовослужбовця у плече. Після нападу він утік із місця події.

Пораненого військового госпіталізували та надали необхідну медичну допомогу.

Завдяки спільній роботі правоохоронців підозрюваного оперативно розшукали та затримали у квартирі його тітки, де він переховувався від слідства.

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України – умисне заподіяння легкого тілесного ушкодження службовій особі у зв’язку з її службовою діяльністю.

Нагадаємо, раніше в Луцьку поблизу житлового комплексу "Дрім Таун" стався конфлікт між групою підлітків та працівниками ТЦК та СП. Інцидент відбувся 29 травня під час заходів оповіщення. У місцевих пабліках поширювалася інформація про те, що проти підлітків застосували перцеві балончики.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львів ТЦК військовий правоохоронні органи ніж ножове поранення
Зламали руку, застосували шокер і газ: на Волині судитимуть працівника ТЦК
28 травня 2026, 08:38
Екстра-мобілізація: на Волині ТЦК скасував відстрочку і мобілізував чоловіка за один день
27 травня 2026, 18:30
Трагедія в Тернопільському ТЦК: військовозобов’язаний вчинив самогубство
24 травня 2026, 12:11
Всі новини »
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
Росіяни знову атакували Дніпро: влучання у багатоповерхівку, постраждала дитина
02 червня 2026, 15:15
Як відновити документи на нерухомість, втрачені під час війни
02 червня 2026, 15:00
У Дніпрі чоловік готував теракт, щоб заробити грошей
02 червня 2026, 14:35
У Шостці викрили місцевого жителя, на прохання якого росіяни скинули бомбу
02 червня 2026, 13:55
Квартири, авто і стоматбізнес: що журналісти знайшли у родини т.в.о. керівника БЕБ Києва
02 червня 2026, 13:42
Касетні боєприпаси по Дніпру: Росія б'є навмисно – Філатов
02 червня 2026, 13:23
Майже 170 млн грн збитків: на Миколаївщині викрили схему в "Енергоатомі"
02 червня 2026, 12:57
У Києві зросла кількість загиблих до 5: у лікарні помер поранений
02 червня 2026, 12:36
У Дніпрі вже 11 загиблих: з-під завалів дістали тіла жінки та ще однієї дитини
02 червня 2026, 12:01
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Всі публікації »
Сергій Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Ігор Луценко
Всі блоги »