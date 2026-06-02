Львів'янин із ножем поранив військового ТЦК і втік: його затримали

У Львові правоохоронці повідомили про підозру 29-річному місцевому жителю, який поранив військовослужбовця ТЦК та СП під час проведення заходів оповіщення

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Інцидент стався вдень 29 травня у Шевченківському районі міста.

За інформацією слідства, військовослужбовці ТЦК спільно з поліцейськими проводили заходи з оповіщення населення щодо мобілізації на вулиці Хвильового.

Побачивши групу оповіщення, 29-річний львів’янин почав тікати. Коли його наздогнали, чоловік дістав ніж і вдарив ним 36-річного військовослужбовця у плече. Після нападу він утік із місця події.

Пораненого військового госпіталізували та надали необхідну медичну допомогу.

Завдяки спільній роботі правоохоронців підозрюваного оперативно розшукали та затримали у квартирі його тітки, де він переховувався від слідства.

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України – умисне заподіяння легкого тілесного ушкодження службовій особі у зв’язку з її службовою діяльністю.

