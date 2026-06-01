01 червня 2026, 15:05

Нецільові витрати на майже 100 мільйонів: на Львівщині чиновник отримав підозру від НАБУ

Фото: НАБУ
НАБУ і САП у Львівській області повідомили про підозру начальнику Служби відновлення та розвитку інфраструктури. Йдеться про нецільове використання бюджетних коштів

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

У 2022 році чиновник забезпечив оплату робіт із капітального ремонту. Йшлось про облаштування майданчика для відстоювання великовантажного транспорту на автодорозі М-10 Львів — Краківець — за кошти, передбачені на поточні видатки. При цьому чиновник знав, що немає дозволу на такі витрати.

В результаті в 2022 році підрядна організація отримала понад 92 мільйона гривень бюджетних коштів. При цьому наступного року чиновник забезпечив додаткову оплату робіт на цьому ж об’єкті на суму майже 2 мільйона гривень.

Нагадаємо, раніше в Україні викрили схему розкрадання та завищення витрат на пальне для Збройних Сил, що спричинило збитки державі понад 30 мільйонів гривень.

бюджетні кошти Чиновник підозра НАБУ
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
