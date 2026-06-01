Нецільові витрати на майже 100 мільйонів: на Львівщині чиновник отримав підозру від НАБУ

НАБУ і САП у Львівській області повідомили про підозру начальнику Служби відновлення та розвитку інфраструктури. Йдеться про нецільове використання бюджетних коштів

У 2022 році чиновник забезпечив оплату робіт із капітального ремонту. Йшлось про облаштування майданчика для відстоювання великовантажного транспорту на автодорозі М-10 Львів — Краківець — за кошти, передбачені на поточні видатки. При цьому чиновник знав, що немає дозволу на такі витрати.

В результаті в 2022 році підрядна організація отримала понад 92 мільйона гривень бюджетних коштів. При цьому наступного року чиновник забезпечив додаткову оплату робіт на цьому ж об’єкті на суму майже 2 мільйона гривень.

