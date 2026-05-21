"Живые драгоценности" в багажнике: киевлянка пыталась тайно ввезти из Польши партию коллекционных рыб на 1 млн грн
В пункте пропуска "Краковец-Корчева" 20 мая таможенники обнаружили партию декоративных рыб
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.
Контрабанду везла в автомобиле Hyundai Santafe возвращавшаяся из Польши 50-летняя жительница Киева.
Женщина выбрала "зеленый коридор". Во время осмотра багажника автомобиля таможенники обнаружили картонные коробки с водой, в которых находились 133 живых рыбы длиной 16-34 см. На коробках были указаны японские питомники.
Ориентировочная стоимость обнаруженных карпов Кои составляет более 1 миллиона гривен.
В отношении водителя составили протокол по ч. 3 ст. 471 ТКУ. Рыб передали на хранение в один из натуралистических центров Львова. Судьбу груза решит суд.
