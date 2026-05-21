На Львівщині 20-річний аферист оформив на жінку купу кредитів

У Львівській області будуть судити 20-річного хлопця. Він незаконно отримав доступ до мобільного телефона іншої людини та оформив кредити

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

20-річний житель Львова отримав доступ до мобільного телефона жінки. Потіми він завантажив туди банківський додаток, зареєструвався під іменем власниці і в такий спосіб отримав можливість користуватись послугами онлайн-банкінгу від її імені.

Шахрай перерахував з її картки собі всі гроші, а потім оформив на її ім'я кредитів на загальну суму майже 90 тисяч гривень. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

