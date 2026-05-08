08 мая 2026, 10:28

Во Львовской области женщина до полусмерти избила отца кочергой

Фото: полиция
В Дрогобычском районе полицейские задержали 50-летнюю женщину за избиение пожилого отца

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Инцидент произошел вечером 5 мая: между нетрезвой дочерью и 81-летним мужчиной возник конфликт, во время которого женщина несколько раз ударила отца кочергой по голове и телу. Потерпевшего с тяжелыми травмами госпитализировали.

Полицейские задержали злоумышленницу и объявили ей подозрение в умышленном тяжком телесном повреждении (ч. 1 ст. 121 УК). Женщине грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на Днепропетровщине мачеха забила насмерть 10-летнюю девочку. Женщину будут судить по трем статьям Уголовного кодекса.

