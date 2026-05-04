04 травня 2026, 11:23

На Львівщині рій бджіл напав на жінку з дітьми: постраждала в реанімації

Фото: dailylviv.com
У Львівській області святкування сімейного ювілею ледь не завершилося трагедією – 35-річну жінку та її дітей атакував рій бджіл

Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Подія сталася на хуторі поблизу села Вовчухи. Жінка разом із дітьми 8 та 12 років прямувала дорогою до родичів на святкування 65-річчя матері.

За словами рідних потерпілої, на узбіччі біля поля ріпаку було розташовано пасіку з вуликами, однак жодних попереджувальних знаків не було, а самі вулики були приховані рослинністю.

У якийсь момент на людей напав рій бджіл. Діти змогли втекти додому, зазнавши лише незначних укусів, тоді як жінка отримала численні укуси, що призвело до розвитку анафілактичного шоку: її стан різко погіршився, артеріальний тиск впав, а зір потьмянів.

Постраждала встигла повідомити рідних про інцидент. Родичі та медики з Судової Вишні оперативно надали першу допомогу та доправили жінку до реанімаційного відділення Городоцької лікарні. Наразі її стан стабілізувався, вона перебуває під наглядом лікарів.

Власника пасіки наразі не встановлено. Місцеві мешканці припускають, що вулики могли бути тимчасово завезені на період цвітіння ріпаку.

Правоохоронці з'ясовують обставини події.

Нагадаємо, у Полтаві з міського бюджету планують спрямувати 1 млн грн на протикліщову обробку близько 50 гектарів парків і скверів. За даними медиків, ситуація з укусами кліщів у Полтавській громаді суттєво загострилася. Лише за перші два тижні квітня до медиків звернулися 25 людей, більшість із них – діти.

