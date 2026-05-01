На Львовщине поезд Киев – Ужгород сошел с рельсов после столкновения с автокраном: есть погибшие

Сегодня утром на Львовщине произошла смертельная железнодорожная авария с участием пассажирского поезда Киев – Ужгород

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, передает RegioNews .

Предварительно установлено, что инцидент произошел при пересечении железнодорожного переезда в районе села Любинцы вблизи города Стрый. Поезд столкнулся с автокраном, после чего произошла авария.

В результате происшествия погибли машинист поезда и водитель автокрана. Помощник машиниста выжил, однако получил тяжелые травмы и госпитализирован.

Информация о пострадавших среди пассажирах по состоянию на данный момент не поступала.

На месте работают медики, спасатели и милиционеры. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Напомним, ранее в Винницкой области столкнулись два поезда. На станции Браилов произошло боковое столкновение тепловоза частного карьера с пассажирским поездом "Интерсити+" сообщением Киев – Перемышль. Ни один пассажир и работники железнодорожницы не пострадали.