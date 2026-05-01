На Львівщині ділок організував ухилянту "поїздку" за 8 тисяч євро
Прикордонники викрили чергову схему переправлення чоловік за кордон. На цей раз ділок сподівався заробити 8 тисяч євро
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
Оперативники 7-го прикордонного Карпатського загону спільно з поліцією та прокуратурою викрили 44-річного чоловіка. Він організував схему незаконного переправлення чоловіків через кордон.
Чоловік знаходив "клієнтів" через соціальні мережі та знайомих. За 8 тисяч євро він обіцяв доставку до Закарпаття, інструктаж і переправлення через кордон поза пунктами пропуску. Оплата – у два етапи.
"Затримали його одразу після отримання першої частини коштів. Зловмисник під вартою, триває досудове розслідування", - повідомили прикордонники.
