01 травня 2026, 17:25

На Львівщині ділок організував ухилянту "поїздку" за 8 тисяч євро

01 травня 2026, 17:25
Фото: ДПСУ
Прикордонники викрили чергову схему переправлення чоловік за кордон. На цей раз ділок сподівався заробити 8 тисяч євро

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Оперативники 7-го прикордонного Карпатського загону спільно з поліцією та прокуратурою викрили 44-річного чоловіка. Він організував схему незаконного переправлення чоловіків через кордон.

Чоловік знаходив "клієнтів" через соціальні мережі та знайомих. За 8 тисяч євро він обіцяв доставку до Закарпаття, інструктаж і переправлення через кордон поза пунктами пропуску. Оплата – у два етапи.

"Затримали його одразу після отримання першої частини коштів. Зловмисник під вартою, триває досудове розслідування", - повідомили прикордонники.

Нагадаємо, що працівники ДБР повідомили про підозру посадовцям одного з відділів Миколаївського районного ТЦК та СП.

