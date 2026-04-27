Происшествие случилось 26 апреля около 19:15 возле магазина на улице Тракторостроителей в Салтовском районе города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители осмотрели место инцидента и зафиксировали повреждение стеклянной двери на входе в подвальное помещение супермаркета. К счастью, никто не пострадал.

На месте нашли и изъяли запал от гранаты. Эксперты устанавливают тип взрывного устройства.

Полиция ищет лиц, причастных к взрыву. Открыто уголовное производство.

Напомним, в Харькове 26 апреля в 12:10 нетрезвый мужчина устроил стрельбу в метро. Никто не пострадал.