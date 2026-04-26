В Днепре ищут злоумышленников, устроивших стрельбу. Это произошло прямо у отдела полиции

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

25 апреля в соцсетях стали распространять видео с конфликтом группы лиц. У одного из них было оружие, и он произвел выстрел. Правоохранители на месте происшествия изъяли гильзу. Предварительно это могла быть гильза от травматического оружия.

При этом в полицию никто не обращался с заявлением.

"В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства и всех участников происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации", - сообщает полиция.

Напомним, что ранее в четверг, 23 апреля, произошла стрельба. Оказалось, причиной был спор между водителями.