Во Львове произошел взрыв в многоэтажке: есть погибший
Во Львове на улице Юрия Липы загорелась одна из квартир в многоэтажке. Известно, что там произошел взрыв
Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.
К сожалению, во время тушения огня спасатели обнаружили тело человека. Сейчас устанавливают анкетные данные погибшего. На месте трагедии работают следственно-оперативная группа, криминалисты, оперативники полиции Львовщины, работники Управления патрульной полиции во Львовской области, сотрудники ГСЧС.
"Правоохранители выясняют причины взрыва и возгорания. Правовая квалификация происшествия будет предоставлена после проведения первоочередных следственных действий", - сообщили в полиции.
