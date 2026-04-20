20 квітня 2026, 20:25

У Львові керівницю та продавця наркошопу U420 взяли під варту

У Львові суд задовольнив клопотання слідства щодо запобіжних заходів для керівниці та продавця наркошопу U420. Тепер їх відправили під варту

Про це повідомляє "Еспресо", передає RegioNews.

За матеріалами справи, підозрювана керівниця контролювала роботу семи магазинів U420 у Львові. Її захист просив для неї м'який запобіжний захід, оскільки вона є багатодітною мамою та доглядає матір з інвалідністю.

Суд призначив менеджерці 60 діб тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 166 400 гривень.

Також під варту відправили жителя Львова, який працював у U420 продавцем. Для нього обрали суму застави в розмірі 199 680 гривень.

Нагадаємо, раніше журналісти Bihus.Info, у межах розслідування з'ясували, що масштабна мережа магазинів U420 продає психотропні речовини під виглядом сувенірної продукції.Нині мережа активно розвивається в Україні та рекламується через блогерів.

Перші магазини U420 відкрилися у Києві навесні 2025 року, а нині мережа налічує близько 30 точок у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі. Основну аудиторію, за спостереженнями журналістів, складає молодь, зокрема підлітки.

Крім того, у Дніпрі невідомі пошкодили вхід до магазину мережі U420, розбивши скло у дверях. Інцидент стався на проспекті Науки.

Також у соцмережах поширювалося відео, на якому зафіксовано пошкодження подібних магазинів у Дніпрі. Автори роликів заявляли про так звану "зачистку" з боку "невідомих націоналістів Дніпра" та звинувачували мережу у причетності до обігу заборонених речовин.

