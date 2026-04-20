У Львові керівницю та продавця наркошопу U420 взяли під варту

У Львові суд задовольнив клопотання слідства щодо запобіжних заходів для керівниці та продавця наркошопу U420. Тепер їх відправили під варту

За матеріалами справи, підозрювана керівниця контролювала роботу семи магазинів U420 у Львові. Її захист просив для неї м'який запобіжний захід, оскільки вона є багатодітною мамою та доглядає матір з інвалідністю.

Суд призначив менеджерці 60 діб тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 166 400 гривень.

Також під варту відправили жителя Львова, який працював у U420 продавцем. Для нього обрали суму застави в розмірі 199 680 гривень.

Нагадаємо, раніше журналісти Bihus.Info, у межах розслідування з'ясували, що масштабна мережа магазинів U420 продає психотропні речовини під виглядом сувенірної продукції.Нині мережа активно розвивається в Україні та рекламується через блогерів.

Перші магазини U420 відкрилися у Києві навесні 2025 року, а нині мережа налічує близько 30 точок у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі. Основну аудиторію, за спостереженнями журналістів, складає молодь, зокрема підлітки.

Крім того, у Дніпрі невідомі пошкодили вхід до магазину мережі U420, розбивши скло у дверях. Інцидент стався на проспекті Науки.

Також у соцмережах поширювалося відео, на якому зафіксовано пошкодження подібних магазинів у Дніпрі. Автори роликів заявляли про так звану "зачистку" з боку "невідомих націоналістів Дніпра" та звинувачували мережу у причетності до обігу заборонених речовин.

