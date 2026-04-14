14 апреля 2026, 17:55

Во Львове получили сроки подростки, которые готовили теракт по заказу россиян

14 апреля 2026, 17:55
Железнодорожный районный суд Львова вынес приговор двум 17-летним подросткам из Черкасской области. Стало известно, какое наказание они получили

Об этом сообщает прокуратура Львовской области, передает RegioNews.

В конце августа прошлого года подростки заложили четыре килограмма взрывчатки под автомобиль военного. После этого их задержали правоохранители.

Как выяснило следствие, подростки искали легкие деньги в Интернете. Тогда они согласились на предложение совершить теракт. Они действовали по инструкциям кураторов. Молодой человек должен был заложить самодельное взрывное устройство под автомобиль в общественном месте, а девушка – обеспечить дистанционную видеофиксацию.

"В конце августа прошлого года несовершеннолетний прибыл во Львов, поселился в гостинице. По указанным врагом координатам он отыскал в парке мобильный телефон и рюкзак со взрывчаткой. В дальнейшем к нему присоединилась девушка. Той же ночью они прибыли на парковку возле жилого дома и заложили взрывчатку под автомобиль", - говорят в прокуратуре.

Теперь суд вынес приговор. Подросткам назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Харькове СБУ задержала 18-летнего российского агента, готовившего теракты у админзданий. Фигурант находится под стражей.

В Броварах Киевской области произошел теракт: что известно
14 апреля 2026, 09:31
В Киеве будут судить мужчину, который угрожал сыну гранатой из-за шума в квартире
13 апреля 2026, 11:40
На Сумщине мужчина поджег авто военных, потому что "так сказал ИИ"
12 апреля 2026, 14:15
Все новости »
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Энергетики рассказали, запланированы ли отключения света в Украине 15 апреля
14 апреля 2026, 19:25
В Ровенской области обрушилась часть Таракановского форта
14 апреля 2026, 18:40
Взрыв в Броварах: задержали причастных – среди них подросток
14 апреля 2026, 18:15
В чем состоит феномен великой победы Петера Мадяра
14 апреля 2026, 18:05
Эксперты предупредили о риске обрушения саркофага на Чернобыльской АЭС
14 апреля 2026, 17:41
На Днепропетровщине директор "обогатился" на миллионы на "мертвых душах"
14 апреля 2026, 17:15
В Тернопольской области составили более 600 админпротоколов за совершение домашнего насилия
14 апреля 2026, 16:59
В Одесской области директор строительной фирмы "заработал" миллионы на жилье для военных
14 апреля 2026, 16:45
На Закарпатье мужчина похитил женщину с 3-летним ребенком
14 апреля 2026, 16:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Виталий Портников
Остап Дроздов
Все блоги »