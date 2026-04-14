Во Львове получили сроки подростки, которые готовили теракт по заказу россиян
Железнодорожный районный суд Львова вынес приговор двум 17-летним подросткам из Черкасской области. Стало известно, какое наказание они получили
Об этом сообщает прокуратура Львовской области, передает RegioNews.
В конце августа прошлого года подростки заложили четыре килограмма взрывчатки под автомобиль военного. После этого их задержали правоохранители.
Как выяснило следствие, подростки искали легкие деньги в Интернете. Тогда они согласились на предложение совершить теракт. Они действовали по инструкциям кураторов. Молодой человек должен был заложить самодельное взрывное устройство под автомобиль в общественном месте, а девушка – обеспечить дистанционную видеофиксацию.
"В конце августа прошлого года несовершеннолетний прибыл во Львов, поселился в гостинице. По указанным врагом координатам он отыскал в парке мобильный телефон и рюкзак со взрывчаткой. В дальнейшем к нему присоединилась девушка. Той же ночью они прибыли на парковку возле жилого дома и заложили взрывчатку под автомобиль", - говорят в прокуратуре.
Теперь суд вынес приговор. Подросткам назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.
