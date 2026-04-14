Во Львове получили сроки подростки, которые готовили теракт по заказу россиян

Об этом сообщает прокуратура Львовской области, передает RegioNews.

В конце августа прошлого года подростки заложили четыре килограмма взрывчатки под автомобиль военного. После этого их задержали правоохранители.

Как выяснило следствие, подростки искали легкие деньги в Интернете. Тогда они согласились на предложение совершить теракт. Они действовали по инструкциям кураторов. Молодой человек должен был заложить самодельное взрывное устройство под автомобиль в общественном месте, а девушка – обеспечить дистанционную видеофиксацию.

"В конце августа прошлого года несовершеннолетний прибыл во Львов, поселился в гостинице. По указанным врагом координатам он отыскал в парке мобильный телефон и рюкзак со взрывчаткой. В дальнейшем к нему присоединилась девушка. Той же ночью они прибыли на парковку возле жилого дома и заложили взрывчатку под автомобиль", - говорят в прокуратуре.

Теперь суд вынес приговор. Подросткам назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

