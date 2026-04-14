Утром 14 апреля в Броварах на Киевщине раздался взрыв

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспільне.

Взрыв произошел в частном секторе. Ранение получил один человек.

Известно, что подозреваемые уже задержаны. Остальные детали пока неизвестны.

Напомним, ранее СБУ задержала агентку ФСБ, которая готовила теракты против военных в Хмельницком. Фигурантка отслеживала места парковки автомобилей Сил обороны, чтобы потом их подорвать.