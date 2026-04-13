Полиция передала в суд дело жителя Деснянского района, который в январе угрожал взорвать гранату в собственной квартире

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Происшествие случилось в конце января в квартире дома по улице Градинской. Между отцом и 22-летним сыном произошел конфликт из-за того, что пришедшие к ним в гости друзья парня громко себя вели. Во время словесной перепалки 49-летний мужчина вошел в комнату сына с гранатой и пригрозил ее взорвать.

Правоохранители задержали мужчину. У него изъяли корпус и запал к гранате Ф-1.

Отмечается, что фигурант является военнослужащим, самовольно покинувшим часть (СЗЧ).

Мужчину обвиняют по двум статьям: незаконное обращение с боеприпасами и самовольное оставление службы (ч. 1 ст. 263 и ч. 5 ст. 407 УК Украины).

Обвинительный акт направлен в суд. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

