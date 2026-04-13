13 апреля 2026, 11:40

В Киеве будут судить мужчину, который угрожал сыну гранатой из-за шума в квартире

Фото: полиция
Полиция передала в суд дело жителя Деснянского района, который в январе угрожал взорвать гранату в собственной квартире

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Происшествие случилось в конце января в квартире дома по улице Градинской. Между отцом и 22-летним сыном произошел конфликт из-за того, что пришедшие к ним в гости друзья парня громко себя вели. Во время словесной перепалки 49-летний мужчина вошел в комнату сына с гранатой и пригрозил ее взорвать.

Правоохранители задержали мужчину. У него изъяли корпус и запал к гранате Ф-1.

Отмечается, что фигурант является военнослужащим, самовольно покинувшим часть (СЗЧ).

Мужчину обвиняют по двум статьям: незаконное обращение с боеприпасами и самовольное оставление службы (ч. 1 ст. 263 и ч. 5 ст. 407 УК Украины).

Обвинительный акт направлен в суд. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Болградском районе Одесской области мужчина бросил гранату во двор односельчан. В результате взрыва поврежден забор, травмирована собака.

08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
