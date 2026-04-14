У Львові отримали терміни підлітки, які готували теракт на замовлення росіян

Наприкінці серпня минулого року підлітки заклали чотири кілограма вибухівки під автомобіль військового. Після цього їх затримали правоохоронці.

Як з'ясувало слідство, підлітки шукали легкі гроші в інтернеті. Тоді вони погодились на пропозицію вчинити теракт. Вони діяли за інструкціями кураторів. Хлопець мав закласти саморобний вибуховий пристрій під автомобіль у громадському місці, а дівчина – забезпечити дистанційну відеофіксацію.

"У кінці серпня минулого року неповнолітній прибув до Львова, поселився у готелі. За вказаними ворогом координатами він відшукав у парку мобільний телефон і рюкзак з вибухівкою. У подальшому до нього приєдналася дівчина. Тієї ж ночі вони прибули на паркувальний майданчик біля житлового будинку та заклали вибухівку під автомобіль", - кажуть в прокуратурі.

Тепер суд виніс вирок. Підліткам призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

