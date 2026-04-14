14 квітня 2026, 17:55

У Львові отримали терміни підлітки, які готували теракт на замовлення росіян

Фото: прокуратура
Залізничний районний суд Львова виніс вирок двом 17-річним підліткам з Черкащини. Стало відомо, яке покарання вони отримали

Про це повідомляє прокуратура Львівської області, передає RegioNews.

Наприкінці серпня минулого року підлітки заклали чотири кілограма вибухівки під автомобіль військового. Після цього їх затримали правоохоронці.

Як з'ясувало слідство, підлітки шукали легкі гроші в інтернеті. Тоді вони погодились на пропозицію вчинити теракт. Вони діяли за інструкціями кураторів. Хлопець мав закласти саморобний вибуховий пристрій під автомобіль у громадському місці, а дівчина – забезпечити дистанційну відеофіксацію.

"У кінці серпня минулого року неповнолітній прибув до Львова, поселився у готелі. За вказаними ворогом координатами він відшукав у парку мобільний телефон і рюкзак з вибухівкою. У подальшому до нього приєдналася дівчина. Тієї ж ночі вони прибули на паркувальний майданчик біля житлового будинку та заклали вибухівку під автомобіль", - кажуть в прокуратурі.

Тепер суд виніс вирок. Підліткам призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Харкові СБУ затримала 18-річного російського агента, який готував теракти біля адмінбудівель. Фігурант перебуває під вартою.

У Броварах на Київщині стався теракт: що відомо
14 квітня 2026, 09:31
У Києві судитимуть чоловіка, який погрожував сину гранатою через галас у квартирі
13 квітня 2026, 11:40
На Сумщині чоловік підпалив авто військових, бо "так сказав ШІ"
12 квітня 2026, 14:15
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Енергетики розповіли, чи заплановані відключення світла в Україні 15 квітня
14 квітня 2026, 19:25
У Рівненській області обвалилася частина Тараканівського форту
14 квітня 2026, 18:40
Вибух у Броварах: затримали причетних - серед них підліток
14 квітня 2026, 18:15
У чому полягає феномен великої перемоги Петера Мадяра
14 квітня 2026, 18:05
Експерти попередили про ризик обвалу саркофага на Чорнобильській АЕС
14 квітня 2026, 17:41
На Дніпропетровщині директор "збагатився" на мільйони на "мертвих душах"
14 квітня 2026, 17:15
На Тернопільщині склали понад 600 адмінпротоколів за вчинення домашнього насильства
14 квітня 2026, 16:59
На Одещині директор будівельної фірми "заробив" мільйони на житлі для військових
14 квітня 2026, 16:45
На Закарпатті чоловік викрав жінку з 3-річною дитиною
14 квітня 2026, 16:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
