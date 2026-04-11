11 апреля 2026, 12:55

Во Львовской области фиксируют значительные очереди на границе

иллюстративное фото: из открытых источников
Пограничники зафиксировали накопление транспорта на въезд в Украину

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сейчас на въезд в Украину:

  • в пункте пропуска "Угринив" ожидают 10 легковых автомобилей;
  • в "Краковце" – 60 авто;
  • в "Шегинях" – 70 авто.

Также фиксируется скопление автобусов на въезд в Украину. В "Краковце" – 6, в "Шегинях" – 10.

"В то же время на других пунктах пропуска Львовщины движение остается свободным. В направлении выезда из Украины накопление не зафиксировано", – добавили пограничники.

Напомним, в конце марта 2026 года на Львовщине задержали сержанта-пограничника, который за деньги помогал мужчинам бежать из Украины. Стоила такая услуга около 30 тысяч долларов США.

Во Львовской области столкнулись микроавтобус и грузовик: трое травмированных
10 апреля 2026, 10:45
Во Львовской области авто сбило 10-летнего мальчика: ребенок в больнице
10 апреля 2026, 10:28
На Львовщине женщина-пешеход погибла под колесами двух авто
08 апреля 2026, 09:11
Все новости »
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Во время сегодняшнего обмена пленными освобождены 20 пограничников
11 апреля 2026, 16:32
Украина предложила РФ продлить режим прекращения огня после Пасхи
11 апреля 2026, 15:41
В Украине наблюдается острый дефицит учителей
11 апреля 2026, 15:22
Пограничники показали, как уничтожают технику и живую силу противника в Харьковской области
11 апреля 2026, 14:58
Армия РФ сбросила четыре авиабомба на Краматорск
11 апреля 2026, 14:27
Из российского плена вернулись 175 украинцев
11 апреля 2026, 13:59
Жителей Киева могут принудительно заставить разбирать завалы после обстрелов
11 апреля 2026, 13:29
На Пасху электричество обещают не отключать
11 апреля 2026, 12:25
Российские военные убили 67-летнего мужчину в Никополе
11 апреля 2026, 11:54
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все публикации »
