Во Львовской области фиксируют значительные очереди на границе
Пограничники зафиксировали накопление транспорта на въезд в Украину
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Сейчас на въезд в Украину:
- в пункте пропуска "Угринив" ожидают 10 легковых автомобилей;
- в "Краковце" – 60 авто;
- в "Шегинях" – 70 авто.
Также фиксируется скопление автобусов на въезд в Украину. В "Краковце" – 6, в "Шегинях" – 10.
"В то же время на других пунктах пропуска Львовщины движение остается свободным. В направлении выезда из Украины накопление не зафиксировано", – добавили пограничники.
Напомним, в конце марта 2026 года на Львовщине задержали сержанта-пограничника, который за деньги помогал мужчинам бежать из Украины. Стоила такая услуга около 30 тысяч долларов США.
