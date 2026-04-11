Во Львовской области фиксируют значительные очереди на границе

Пограничники зафиксировали накопление транспорта на въезд в Украину

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сейчас на въезд в Украину:

в пункте пропуска "Угринив" ожидают 10 легковых автомобилей;

в "Краковце" – 60 авто;

в "Шегинях" – 70 авто.

Также фиксируется скопление автобусов на въезд в Украину. В "Краковце" – 6, в "Шегинях" – 10.

"В то же время на других пунктах пропуска Львовщины движение остается свободным. В направлении выезда из Украины накопление не зафиксировано", – добавили пограничники.

Напомним, в конце марта 2026 года на Львовщине задержали сержанта-пограничника, который за деньги помогал мужчинам бежать из Украины. Стоила такая услуга около 30 тысяч долларов США.