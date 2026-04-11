У Львівській області фіксують значні черги на кордоні

Прикордонники зафіксували накопичення транспорту на в'їзд в Україну

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державну прикордонну службу.

Станом на зараз на в'їзд в Україну:

у пункті пропуску "Угринів" очікують 10 легкових автомобілів;

у "Краківці" – 60 авто;

у "Шегинях" – 70 авто.

Також фіксується накопичення автобусів на в'їзд в Україну. У "Краківці" – 6, у "Шегинях" – 10.

"Водночас на інших пунктах пропуску Львівщини рух залишається вільним. У напрямку виїзду з України накопичення не зафіксовано", – додали прикордонники.

Нагадаємо, наприкінці березня 2026 року на Львівщині затримали сержанта-прикордонника, який за гроші допомагав чоловікам втікати з України. Коштувала така "послуга" близько 30 тисяч доларів США.