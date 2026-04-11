У Львівській області фіксують значні черги на кордоні
Прикордонники зафіксували накопичення транспорту на в'їзд в Україну
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державну прикордонну службу.
Станом на зараз на в'їзд в Україну:
- у пункті пропуску "Угринів" очікують 10 легкових автомобілів;
- у "Краківці" – 60 авто;
- у "Шегинях" – 70 авто.
Також фіксується накопичення автобусів на в'їзд в Україну. У "Краківці" – 6, у "Шегинях" – 10.
"Водночас на інших пунктах пропуску Львівщини рух залишається вільним. У напрямку виїзду з України накопичення не зафіксовано", – додали прикордонники.
Нагадаємо, наприкінці березня 2026 року на Львівщині затримали сержанта-прикордонника, який за гроші допомагав чоловікам втікати з України. Коштувала така "послуга" близько 30 тисяч доларів США.
