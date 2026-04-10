У Львові до державної власності повернули навчальний корпус колишньої Української академії банківської справи Національного банку, який раніше був приватизований

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Йдеться про будівлю площею понад 1 300 кв. м у центрі міста, яка є пам'яткою архітектури та належить Міністерству освіти і науки.

Як встановили прокурори, під час реорганізації навчального закладу об'єкт безпідставно передали державній науковій установі, яка фактично ним не користувалася. Згодом, попри законодавчі обмеження, будівлю приватизували.

Зокрема, у січні 2024 року майно за 85 млн грн придбало ТзОВ "Айкю Холдинг", що належить та львівському бізнесменові батькові голові Львівської ОВА Зіновію Козицькому.

Приватизацію пояснювали тим, що, мовляв, приміщення більше не потрібне. Однак при цьому не взяли до уваги потреби Львівського національного університету імені Івана Франка у додаткових навчальних аудиторіях та гуртожитках.

Як повідомили в прокуратурі, Господарський суд міста Києва 26 березня 2026 року повністю задовольнив позов:

скасував рішення Фонду державного майна України,

визнав недійсним договір купівлі-продажу,

зобов'язав повернути будівлю державі.

Хто такий Зіновій Козицький

Український підприємець зі Львівщини, який працює у сфері енергетики.

Він розвиває бізнес у нафтогазовидобувній галузі та проєктах відновлюваної енергетики. Козицький є засновником і власником низки компаній, що працюють на ринку енергоресурсів у західному регіоні України.

У публічному просторі також відомий як меценат, який підтримує культурні та соціальні ініціативи у Львові.

Його син – керівник Львівська обласна військова адміністрація Максим Козицький.

Журналістські розслідування

Ім'я Козицького не раз згадувалося у медіа в контексті операцій із землею та нерухомістю, участі пов'язаних компаній у приватизаційних чи інвестиційних проектах, а також придбання або отримання активів у регіоні.

Одне з найвідоміших розслідувань стосувалося ремонту дороги у Східниці, яку фінансували з обласного бюджету. Журналісти стверджували, що вона веде до об'єктів, пов’язаних із бізнесом родини Козицьких. Натомість сам Козицький та представники місцевої влади стверджували, що дорогу облаштували для громадського користування, і її ремонт був узгоджений як необхідність для місцевої громади.

Кібератака на бізнес Козицького

У листопаді 2025 року було здійснено масштабну кібератаку на рахунки компаній, пов'язаних із Зіновієм Козицьким, зокрема ТОВ "Західнадрасервіс" і "Енергопарк Яворів".

Згідно з даними слідства, зловмисники використали шкідливий файл для доступу до системи дистанційного банківського обслуговування. Отримавши контроль, вони здійснили несанкціонований переказ коштів із рахунків компаній. Загальний обсяг збитків оцінюється у приблизно 127 мільйонів гривень.

Частину викрадених коштів вдалося швидко заарештувати на рахунках фіктивних фірм і приватних осіб. За ухвалою слідчого судді понад 53,6 мільйона гривень було повернуто потерпілим компаніям.

Розслідування продовжується, а частина вкрадених коштів залишається заблокованою.

