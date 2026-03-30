Во Львовской области остановили попытку вывоза раритетной скрипки в Нидерланды
В пункте пропуска "Нижанковичи" пограничники обнаружили музыкальный инструмент, который может представлять культурную или историческую ценность.
Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница, передает RegioNews.
Во время досмотра следовавшего за границу автомобиля Hyundai в багажном отделении правоохранители нашли скрипку марки Georg Kloz, датированную 1763 годом.
По предварительной информации, инструмент принадлежал 39-летней женщине, пытавшейся перевезти его в Нидерланды.
Обнаруженную скрипку изъяли и направят на экспертизу для установления ее подлинности и культурной значимости.
Напомним, волынские таможенники совместно с представителями СБУ разоблачили киевлянку, пытавшуюся вывезти в Польшу старинные монеты.
Ранее из Украины пытались вывезти коллекцию ценных артефактов: 39 бронзовых скифских наконечников к стрелам, скифский привязной топор и 16 старинных монет разных номиналов.