Во Львовской области остановили попытку вывоза раритетной скрипки в Нидерланды

30 марта 2026, 08:21

Фото: Госпогранслужба
В пункте пропуска "Нижанковичи" пограничники обнаружили музыкальный инструмент, который может представлять культурную или историческую ценность.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница, передает RegioNews.

Во время досмотра следовавшего за границу автомобиля Hyundai в багажном отделении правоохранители нашли скрипку марки Georg Kloz, датированную 1763 годом.

По предварительной информации, инструмент принадлежал 39-летней женщине, пытавшейся перевезти его в Нидерланды.

Обнаруженную скрипку изъяли и направят на экспертизу для установления ее подлинности и культурной значимости.

Напомним, волынские таможенники совместно с представителями СБУ разоблачили киевлянку, пытавшуюся вывезти в Польшу старинные монеты.

Ранее из Украины пытались вывезти коллекцию ценных артефактов: 39 бронзовых скифских наконечников к стрелам, скифский привязной топор и 16 старинных монет разных номиналов.

