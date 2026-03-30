Во Львовской области остановили попытку вывоза раритетной скрипки в Нидерланды

В пункте пропуска "Нижанковичи" пограничники обнаружили музыкальный инструмент, который может представлять культурную или историческую ценность.

Во время досмотра следовавшего за границу автомобиля Hyundai в багажном отделении правоохранители нашли скрипку марки Georg Kloz, датированную 1763 годом.

По предварительной информации, инструмент принадлежал 39-летней женщине, пытавшейся перевезти его в Нидерланды.

Обнаруженную скрипку изъяли и направят на экспертизу для установления ее подлинности и культурной значимости.

