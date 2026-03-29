29 марта 2026, 17:05

На границе с Польшей большие очереди. Пограничники дали рекомендацию украинцам

иллюстративное фото: из открытых источников
Больше всего загружены пункты пропуска на границе с Польшей, тогда как в других направлениях существенных очередей нет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на комментарий представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко.

По его словам, рост пассажиропотока начали фиксировать еще в прошлую субботу, когда стартовали весенние каникулы у школьников. Тогда преимущество было на выезд из Украины, а в будни интенсивность движения несколько снизилась, хотя все равно оставалась выше, чем до начала каникул.

В пятницу, 27 марта, потоки на въезд и выезд были примерно равными, тогда как в субботу, 28 марта, преимущество уже было на стороне возвращавшихся в Украину: таких граждан было на 12 тысяч больше.

Пограничники советуют перед поездкой проверять загруженность пунктов пропуска и, по возможности, выбирать менее нагруженные направления. По словам Демченко, украинцам не стоит концентрироваться только на самых популярных переходах, ведь это дополнительно увеличивает очереди именно там.

Как сообщалось, в Закарпатье временно не работал пункт пропуска "Тиса". Там исчез свет.

На Волыни будут судить шестерых пограничников: помогли выехать в Польшу более 150 мужчинам
27 марта 2026, 09:57
На Львовщине задержали сержанта-пограничника, который за деньги помогал мужчинам бежать из Украины
26 марта 2026, 22:42
На Закарпатье офицер Госпогранслужбы сбежал за границу
25 марта 2026, 18:38
Все новости »
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
Силы обороны отразили вражеский штурм и уничтожили военную колонну РФ в Запорожской области
29 марта 2026, 17:55
Привыкание к войне – очень коварная вещь
29 марта 2026, 17:33
Степан Гига может стать Героем Украины
29 марта 2026, 16:40
Российские военные ударили по гостинице в центре Славянска
29 марта 2026, 15:55
Армия РФ сбросила авиабомбу на Краматорск
29 марта 2026, 15:15
Беспилотники СБУ во второй раз за неделю поразили ключевой морской порт РФ
29 марта 2026, 14:49
РФ атаковала объекты газовой инфраструктуры в Сумской области
29 марта 2026, 14:37
Всемирно известный художник Иван Марчук судится с бывшим депутатом за свои картины
29 марта 2026, 14:15
Мужа телеведущей Ефросининой заметили в ОАЭ
29 марта 2026, 13:48
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
Все публикации »
