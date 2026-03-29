На границе с Польшей большие очереди. Пограничники дали рекомендацию украинцам

иллюстративное фото: из открытых источников

Больше всего загружены пункты пропуска на границе с Польшей, тогда как в других направлениях существенных очередей нет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на комментарий представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко.

По его словам, рост пассажиропотока начали фиксировать еще в прошлую субботу, когда стартовали весенние каникулы у школьников. Тогда преимущество было на выезд из Украины, а в будни интенсивность движения несколько снизилась, хотя все равно оставалась выше, чем до начала каникул.

В пятницу, 27 марта, потоки на въезд и выезд были примерно равными, тогда как в субботу, 28 марта, преимущество уже было на стороне возвращавшихся в Украину: таких граждан было на 12 тысяч больше.

Пограничники советуют перед поездкой проверять загруженность пунктов пропуска и, по возможности, выбирать менее нагруженные направления. По словам Демченко, украинцам не стоит концентрироваться только на самых популярных переходах, ведь это дополнительно увеличивает очереди именно там.

Как сообщалось, в Закарпатье временно не работал пункт пропуска "Тиса". Там исчез свет.