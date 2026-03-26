На Волыни задержали киевлянку с коллекцией старинных монет
Волынские таможенники совместно с представителями СБУ разоблачили киевлянку, пытавшуюся вывезти в Польшу старинные монеты
Об этом сообщила Государственная таможенная служба, передает RegioNews.
Женщина ехала поездом "Киев-Хелм", скрывая 223 металлических денежных знака XVI-XVIII веков среди личной одежды в чемодане.
Коллекция временно изъята.
Сейчас проводятся экспертизы для определения культурной и исторической ценности монет, после чего установят их рыночную стоимость.
По данному факту к правоохранителям направлено сообщение о противоправном деянии, имеющем признаки преступления, предусмотренного ст. 201 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее из Украины пытались вывезти коллекцию ценных артефактов: 39 бронзовых скифских наконечников к стрелам, скифский привязной топор и 16 старинных монет разных номиналов.