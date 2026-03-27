Полсотни MacBook в багажнике: на Львовщине таможенники остановили контрабанду техники
В четверг, 26 марта, в пункте пропуска "Смольница - Кросценко" таможенники остановили микроавтобус Renault Master, в котором пытались незаконно ввезти крупную партию техники Apple
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.
Житель Львовщины выбрал для прохождения контроля "зеленый коридор", заявляя, что не везет товаров, нуждающихся в декларировании. Однако при осмотре в багажнике авто обнаружили 54 ноутбука MacBook Neo 13.
Техника изъята, ее точную стоимость определит экспертиза.
На 49-летнего водителя составили протокол за нарушение таможенных правил (ч. 2 ст. 471 ТКУ).
Напомним, ранее на Львовщине таможенники изъяли технику Apple, Garmin и Samsung. Примерная стоимость изъятого товара составляет 1,7 миллиона гривен.
