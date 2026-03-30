На Львівщині зупинили спробу вивезення раритетної скрипки до Нідерландів

У пункті пропуску "Нижанковичі" прикордонники виявили музичний інструмент, який може становити культурну або історичну цінність

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає RegioNews.

Під час огляду автомобіля Hyundai, що прямував за кордон, у багажному відділенні правоохоронці знайшли скрипку марки Georg Kloz, датовану 1763 роком.

За попередньою інформацією, інструмент належав 39-річній жінці, яка намагалася перевезти його до Нідерландів.

Виявлену скрипку вилучили та направлять на експертизу для встановлення її автентичності й культурної значущості.

