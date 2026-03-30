11:16  30 березня
У Кривому Розі невідомий кинув камінь в трамвай: постраждала водійка
08:21  30 березня
На Львівщині зупинили спробу вивезення раритетної скрипки до Нідерландів
07:25  30 березня
У Києві підліток загинув на даху поїзда, ще двоє дістали опіки
UA | RU
UA | RU
30 березня 2026, 08:21

На Львівщині зупинили спробу вивезення раритетної скрипки до Нідерландів

Читайте также на русском языке
Фото: Держприкордонслужба
Читайте также
на русском языке

У пункті пропуску "Нижанковичі" прикордонники виявили музичний інструмент, який може становити культурну або історичну цінність

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає RegioNews.

Під час огляду автомобіля Hyundai, що прямував за кордон, у багажному відділенні правоохоронці знайшли скрипку марки Georg Kloz, датовану 1763 роком.

За попередньою інформацією, інструмент належав 39-річній жінці, яка намагалася перевезти його до Нідерландів.

Виявлену скрипку вилучили та направлять на експертизу для встановлення її автентичності й культурної значущості.

Нагадаємо, волинські митники спільно з представниками СБУ викрили киянку, яка намагалася вивезти до Польщі старовинні монети.

Раніше з України намагалися вивезти колекцію цінних артефактів: 39 бронзових скіфських наконечників до стріл, скіфську прив’язну сокиру та 16 старовинних монет різних номіналів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львівська область прикордонники перетин кордону Нідерланди скрипка раритет
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
Всі публікації »
Валерій Чалий
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »