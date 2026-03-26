26 березня 2026, 22:42

На Львівщині затримали сержанта-прикордонника, який за гроші допомагав чоловікам втікати з України

26 березня 2026, 22:42
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Львівській області затримано 30-річного сержанта Держприкордонслужби, який продавав незаконний виїзд за кордон за 30 тисяч доларів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на журналіста Віталія Глаголу.

Схема виглядала так:

Чоловікам, які хотіли незаконно виїхати з України, знаходили "контакт" через посередників.

За 30 тисяч доларів США їм обіцяли безперешкодний виїзд через ділянку кордону.

Сержант Держприкордонслужби, користуючись службовим становищем, "заплющував очі" на перетин кордону або організовував прохід через контрольовану ділянку.

Після передачі грошей клієнта мали непомітно провести через кордон, щоб його "не помітили" на пункті або біля нього.

Нагадаємо, на Львівщині судили прикордонника, який "пішов додому" на четвертий день мобілізації. На суді військовий визнав свою провину та розкаявся. Суд призначив йому покарання у вигляді п’ять років позбавлення волі.

Львівська область ДПСУ прикордонник схема втеча за кордон
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
