На Львівщині затримали сержанта-прикордонника, який за гроші допомагав чоловікам втікати з України

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Львівській області затримано 30-річного сержанта Держприкордонслужби, який продавав незаконний виїзд за кордон за 30 тисяч доларів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на журналіста Віталія Глаголу.

Схема виглядала так:

Чоловікам, які хотіли незаконно виїхати з України, знаходили "контакт" через посередників.

За 30 тисяч доларів США їм обіцяли безперешкодний виїзд через ділянку кордону.

Сержант Держприкордонслужби, користуючись службовим становищем, "заплющував очі" на перетин кордону або організовував прохід через контрольовану ділянку.

Після передачі грошей клієнта мали непомітно провести через кордон, щоб його "не помітили" на пункті або біля нього.

Нагадаємо, на Львівщині судили прикордонника, який "пішов додому" на четвертий день мобілізації. На суді військовий визнав свою провину та розкаявся. Суд призначив йому покарання у вигляді п’ять років позбавлення волі.