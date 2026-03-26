Во Львовской области будут судить руководителя ТЦК, который "забыл" задекларировать имущество на 8 миллионов

иллюстративное фото: из открытых источников

Правоохранители разоблачили исполняющего обязанности начальника Львовского областного ТЦК и СП, который, по данным следствия, соврал в декларациях на 8 миллионов гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как отмечают правоохранители, в 2023–2024 годах чиновник купил земельный участок площадью 0,025 га и жилой дом на 139 кв. м во Львовском районе. Имущество, по данным следствия, он оформил в свою тещу.

Также в декларации руководителя ТЦК нет автомобилей Mercedes и Nissan. Он оформил автомобиль на отца и сестру чиновника, но фактически использовались им и его женой".

В общей сложности фигурант "забыл" задекларировать имущество почти на 8 миллионов гривен.

За совершенное начальнику ТЦК грозит до 2 лет ограничение свободы с лишением права занимать определенные должности.

Как сообщалось, во Львовской области будут судить работника ТЦК, который во время проверки документов избил мужчину. Инцидент произошел в одном из районов Львова.