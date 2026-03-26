У Львові працівники ТЦК побили чоловіка з дружиною
Працівники ТЦК із криками та штовханиною «бусифікували» чоловіка на вулиці Пулюя
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали.
За словами очевидців, жінка намагалась "відбити" чоловіка і заблокувала двері в авто ТЦК.
В якийсь момент їй стало погано і вона впала. Усі навколо просто спостерігали.
Перед цим працівники ТЦК застосували силу до обох.
Як повідомлялось, у Львівській області судитимуть голову ТЦК, який "забув" задекларувати майно на 8 мільйонів. Він переписав житло і автомобілі на своїх родичів.
