У Львові працівники ТЦК побили чоловіка з дружиною

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Працівники ТЦК із криками та штовханиною «бусифікували» чоловіка на вулиці Пулюя

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали.

За словами очевидців, жінка намагалась "відбити" чоловіка і заблокувала двері в авто ТЦК.

В якийсь момент їй стало погано і вона впала. Усі навколо просто спостерігали.

Перед цим працівники ТЦК застосували силу до обох.

Як повідомлялось, у Львівській області судитимуть голову ТЦК, який "забув" задекларувати майно на 8 мільйонів. Він переписав житло і автомобілі на своїх родичів.