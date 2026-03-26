26 березня 2026, 15:39

На Львівщині судитимуть керівника ТЦК, який "забув" задекларувати майно на 8 мільйонів

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Правоохоронці викрили виконувача обов’язків начальника Львівського обласного ТЦК та СП, який, за даними слідства, збрехав у деклараціях на 8 мільйонів гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як зазначають правоохоронці, у 2023–2024 роках посадовець придбав земельну ділянку площею 0,025 га та житловий будинок на 139 кв. м у Львівському районі. Майно, за даними слідства, він оформив на свою тещу.

Також у декларації керівника ТЦК відсутні автомобілі Mercedes та Nissan. Він оформив авто на батька й сестру посадовця, але фактично використовувалися ним і його дружиною".

Загалом фігурант "забув" задекларувати майно на майже 8 мільйонів гривень.

За скоєне начальнику ТЦК загрожує до 2 років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади.

Як повідомлялось, на Львівщині судитимуть працівника ТЦК, який під час перевірки документів побив чоловіка. Інцидент стався в одному з районів Львова.

