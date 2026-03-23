Львов расторг контракт с польской фирмой, которая должна была строить мусороперерабатывающий завод в городе
Город разорвал контракт на строительство долгожданного комплекса механико-биологической переработки твердых бытовых отходов. Польский подрядчик якобы не выполнял своих обязательств
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский горсовет.
В связи с систематическим невыполнением компанией Control Process SA своих обязательств, а также в связи с невыполнением предписаний FIDIC-инженера и нереагированием на эти замечания мы приняли решение расторгнуть соглашение с этим подрядчиком", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение 2025 года подрядчику неоднократно посылали официальные сообщения от инженера о нарушении условий контракта и требованиях их устранить.
Контракт будет расторгнут 6 апреля 2026 года.
Как сообщалось, во Львовской области построят птицефабрику мощностью более 300 тыс. кур в год. Птицекомплекс планируют построить в Стрыйском районе.