Львов расторг контракт с польской фирмой, которая должна была строить мусороперерабатывающий завод в городе

Город разорвал контракт на строительство долгожданного комплекса механико-биологической переработки твердых бытовых отходов. Польский подрядчик якобы не выполнял своих обязательств

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский горсовет.

В связи с систематическим невыполнением компанией Control Process SA своих обязательств, а также в связи с невыполнением предписаний FIDIC-инженера и нереагированием на эти замечания мы приняли решение расторгнуть соглашение с этим подрядчиком", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 2025 года подрядчику неоднократно посылали официальные сообщения от инженера о нарушении условий контракта и требованиях их устранить.

Контракт будет расторгнут 6 апреля 2026 года.

