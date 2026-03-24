Во Львове уже семеро пострадавших в результате атаки вражеских беспилотников на город

Днем 24 марта русские войска атаковали беспилотниками исторический ареал в центре Львова. Пострадали по меньшей мере семь человек

Как передает RegioNews, об этом рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По его словам, в результате атаки вражеских беспилотников во Львове возгорание жилых домов на площади Соборной, улице Братьев Рогатинцев и улице Червоной Калины.

Также в результате падения обломков БПЛА загорелся частный дом в селе Серники Бибрской территориальной громады.

"Повсюду работают пожарные. Предварительно пострадали семь человек. Один человек находится в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

