24 марта 2026, 17:29

Во Львове уже семеро пострадавших в результате атаки вражеских беспилотников на город

фото: BBC News Украина
Днем 24 марта русские войска атаковали беспилотниками исторический ареал в центре Львова. Пострадали по меньшей мере семь человек

Как передает RegioNews, об этом рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По его словам, в результате атаки вражеских беспилотников во Львове возгорание жилых домов на площади Соборной, улице Братьев Рогатинцев и улице Червоной Калины.

Также в результате падения обломков БПЛА загорелся частный дом в селе Серники Бибрской территориальной громады.

"Повсюду работают пожарные. Предварительно пострадали семь человек. Один человек находится в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, 24 марта россияне ударили по центру Львова. В результате атаки в городе возник пожар.

Козицкий Максим Зиновьевич Львов Львовская область атака пострадавшие
Львов расторг контракт с польской фирмой, которая должна была строить мусороперерабатывающий завод в городе
23 марта 2026, 20:35
Во Львове водитель Mercedes въехал в трамвай и скрылся с места ДТП
23 марта 2026, 08:55
Почти 1550 дронов и более 1200 авиабомб: Россия усилила атаки по Украине
22 марта 2026, 14:31
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
