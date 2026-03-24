24 березня 2026, 18:40

Удар по Львову: кількість постраждалих збільшилась

24 березня 2026, 18:40
Фото з відкритих джерел
Росіяни вдень 24 березня атакували Львів. Міський голова повідомив нові деталі

Про це повідомляє мер Львова, передає RegioNews.

За словами Андрія Садового, серед постраждалих 51-річна жінка. Вона дістала мінно-вибухову травму нижніх кінцівок. Постраждалі мають травми різного ступеня важкості. Медики надають їм допомогу.

Тепер стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок російського удару збльшилась.

"Вже 13 поранених в лікарнях Львова. Кількість постраждалих збільшується", - повідомив міський голова.

Нагадаємо, також 24 березня російські військові вдарили по пологовому будинку в Івано-Франківську. У соціальних мережах з'явились перші кадри з місця атаки.

