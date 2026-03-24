У Львові вже семеро постраждалих внаслідок атаки ворожих безпілотників на місто

фото: BBC News Україна

Як передає RegioNews, про це розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, внаслідок атаки ворожих безпілотників у Львові є загорання житлових будинків на площі Соборній, вулиці Братів Рогатинців та вулиці Червоної Калини.

Також внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся приватний будинок у селі Серники Бібрської територіальної громади.

"Всюди працюють вогнеборці. Попередньо, постраждали семеро людей. Одна особа перебуває у важкому стані", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, 24 березня росіяни вдарили по центру Львова. Внаслідок атаки у місті виникла пожежа.