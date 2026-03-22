Почти 1550 дронов и более 1200 авиабомб: Россия усилила атаки по Украине

За прошедшую неделю российские войска выпустили по Украине около 1550 ударных беспилотников, более 1260 управляемых авиационных бомб, а также применили две ракеты

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Кроме того, за этот период Россия смогла увеличить объемы продаж сырой нефти, что позволяет получать дополнительные средства для финансирования войны.

"Прибыли дают России чувство безнаказанности и возможности продолжать войну. Поэтому давление должно продолжаться, а санкции – работать. Теневой флот России не должен чувствовать себя в безопасности в европейских водах или каких-либо других", – отметил глава государства.

"Танкеры, которые работают на бюджет войны, можно и нужно останавливать и блокировать, а не только отпускать. Я благодарю каждого лидера, который принимает соответствующие решения. Именно это приближает достойный мир", – сказал Зеленский.

Напомним, в ночь на 22 марта враг совершил атаку на Украину 139 ударными беспилотниками. Приблизительно 80 из них были "шахеды". Зафиксировано попадание 8 ударных БпЛА на 7 локациях, а обломки сбитых дронов упали еще на 7 локациях.