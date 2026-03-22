22 марта 2026, 14:31

Почти 1550 дронов и более 1200 авиабомб: Россия усилила атаки по Украине

Фото: ГСЧС Запорожье
За прошедшую неделю российские войска выпустили по Украине около 1550 ударных беспилотников, более 1260 управляемых авиационных бомб, а также применили две ракеты

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Кроме того, за этот период Россия смогла увеличить объемы продаж сырой нефти, что позволяет получать дополнительные средства для финансирования войны.

"Прибыли дают России чувство безнаказанности и возможности продолжать войну. Поэтому давление должно продолжаться, а санкции – работать. Теневой флот России не должен чувствовать себя в безопасности в европейских водах или каких-либо других", – отметил глава государства.

Зеленский отметил необходимость усиления санкционного давления.

"Танкеры, которые работают на бюджет войны, можно и нужно останавливать и блокировать, а не только отпускать. Я благодарю каждого лидера, который принимает соответствующие решения. Именно это приближает достойный мир", – сказал Зеленский.

Напомним, в ночь на 22 марта враг совершил атаку на Украину 139 ударными беспилотниками. Приблизительно 80 из них были "шахеды". Зафиксировано попадание 8 ударных БпЛА на 7 локациях, а обломки сбитых дронов упали еще на 7 локациях.

20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
