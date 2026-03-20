ДТП произошло 19 марта около 12:00 на трассе "Киев – Чоп" в селе Тухолька Стрыйского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Mercedes-Benz Vito столкнулся с автомобилем Volkswagen Tiguan и грузовиком MAN.

В результате ДТП 37-летний водитель Mercedes-Benz Vito и 52-летняя водительница Volkswagen Tiguan получили травмы. Их доставили в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, ночью 19 марта во Львовской области микроавтобус съехал в кювет. В результате аварии погибла пассажирка, водителя госпитализировали.