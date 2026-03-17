У Львові військовий стріляв, перешкоджаючи мобілізації брата – його взяли під варту

У Львові суд постановив взяти під варту на 60 днів – до 10 травня включно – військовослужбовця Військово-медичний клінічний центр Західного регіону

Про це пише Еспресо.Захід із посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень, передає RegioNews.

Зазначається, що чоловік перебуває на посаді молодшого медичного брата у званні старший солдат. Його підозрюють у хуліганстві з використанням вогнепальної зброї, що передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

За даними суду, 12 березня о 13:40 фігурант перешкоджав мобілізаційним діям щодо свого брата.

Чоловік перекрив рух службового автомобіля та, тримаючи у руці заздалегідь підготовлений пістолет SCHMEISSER 9 мм, спрямував його в бік авто й зробив постріл у повітря.

Після цього він підійшов ближче й вистрілив у лобове скло. Відкривши дверцята автомобіля й погрожуючи зброєю пасажирам, він звільнив брата та разом із ним утік з місця події. Проте чоловіка затримали того ж дня.

