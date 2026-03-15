На Львовщине с почестями "похоронили" военного, оказавшегося живым

Во Львовской области похоронили тело, как полагали, военнослужащего Богдана Вовка. Однако впоследствии оказалось, что защитник жив и находится в российском плену

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспильне".

Захоронение состоялось весной 2025 года в селе Гуменец Щирецкой общины во Львовской области. Тело погибшего похоронили со всеми почестями на местном кладбище рядом с могилой мамы Богдана Вовка.

Впрочем, впоследствии в российских пабликах появилось видео, на котором Богдан рассказывает, что он находится в плену.

Мужчину на видео узнали односельчане.

Напомним, во время очередного обмена военнопленными в Украину вернулся житель Львовской области Назар Далецкий, более двух лет считавшийся погибшим на фронте. Мать бойца сообщила, что ДНК-экспертиза показала тогда совпадение 99,9%, однако никаких останков им не показывали.