На Львівщині з почестями "поховали" військового, який виявився живим

У Львівській області поховали тіло, як вважали, військовослужбовця Богдана Вовка. Однак згодом виявилося, що захисник – живий і перебуває у російському полоні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Суспільне".

Поховання відбулося навесні 2025 року в селі Гуменець Щирецької громади на Львівщині. Тіло загиблого поховали з усіма почестями на місцевому цвинтарі поруч з могилою мами Богдана Вовка.

Втім згодом у російських пабліках з’явилося відео, на якому Богдан розповідає, що він перебуває у полоні.

Чоловіка на відео впізнали односельці.

Нагадаємо, під час чергового обміну військовополоненими до України повернувся житель Львівської області Назар Далецький, якого понад два роки вважали загиблим на фронті. Мати бійця повідомила, що ДНК-експертиза тоді показала збіг 99,9%, однак жодних останків їм не показували.