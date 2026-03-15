13:42  15 березня
У Дніпрі побили і намагалися викрасти суддю
10:59  15 березня
Трасу Київ-Одеса вже почали ремонтувати
09:21  15 березня
В Одесі працівник ТЦК випадково вдарив шокером колегу
UA | RU
UA | RU
15 березня 2026, 12:35

На Львівщині з почестями "поховали" військового, який виявився живим

Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Львівській області поховали тіло, як вважали, військовослужбовця Богдана Вовка. Однак згодом виявилося, що захисник – живий і перебуває у російському полоні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Суспільне".

Поховання відбулося навесні 2025 року в селі Гуменець Щирецької громади на Львівщині. Тіло загиблого поховали з усіма почестями на місцевому цвинтарі поруч з могилою мами Богдана Вовка.

Втім згодом у російських пабліках з’явилося відео, на якому Богдан розповідає, що він перебуває у полоні.

Чоловіка на відео впізнали односельці.

Нагадаємо, під час чергового обміну військовополоненими до України повернувся житель Львівської області Назар Далецький, якого понад два роки вважали загиблим на фронті. Мати бійця повідомила, що ДНК-експертиза тоді показала збіг 99,9%, однак жодних останків їм не показували.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Всі новини »
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
Віктор Таран
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »