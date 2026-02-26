Фото: ОГП

Верховный Суд поставил точку по делу женщины из Тернопольщины, которая ради получения социальной помощи намеренно искалечила собственного ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Трагедия произошла в ноябре 2019 года в одной из больниц области. Мать, которая не имела работы и жила на соцвыплаты, убеждала медиков, что ее 3-летний сын тяжело болен инфекцией. Когда врачи диагноз не подтвердили, женщина устроила скандал и настаивала на наличии болезни – она рассчитывала получить денежную помощь из-за "болезни" ребенка.

Оставшись с ребенком наедине, мать медицинской иглой умышленно повредила ему глазное яблоко. Из-за тяжелой травмы мальчик ослеп на один глаз.

Суд признал женщину виновной в умышленном тяжком телесном повреждении, совершенном с особой жестокостью. Кроме тюремного срока, она должна выплатить 600 тысяч гривен морального ущерба в пользу сына и возместить расходы по его лечению. Сейчас мальчик находится на попечении другой семьи.

Защита пыталась обжаловать приговор в порядке, однако Верховный Суд оставил жалобу без удовлетворения. Женщина проведет за решеткой 7 лет и 6 месяцев.

