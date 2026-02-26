В Тернопольской области женщина выколола глаз трехлетнему сыну ради соцвыплат
Верховный Суд поставил точку по делу женщины из Тернопольщины, которая ради получения социальной помощи намеренно искалечила собственного ребенка
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Трагедия произошла в ноябре 2019 года в одной из больниц области. Мать, которая не имела работы и жила на соцвыплаты, убеждала медиков, что ее 3-летний сын тяжело болен инфекцией. Когда врачи диагноз не подтвердили, женщина устроила скандал и настаивала на наличии болезни – она рассчитывала получить денежную помощь из-за "болезни" ребенка.
Оставшись с ребенком наедине, мать медицинской иглой умышленно повредила ему глазное яблоко. Из-за тяжелой травмы мальчик ослеп на один глаз.
Суд признал женщину виновной в умышленном тяжком телесном повреждении, совершенном с особой жестокостью. Кроме тюремного срока, она должна выплатить 600 тысяч гривен морального ущерба в пользу сына и возместить расходы по его лечению. Сейчас мальчик находится на попечении другой семьи.
Защита пыталась обжаловать приговор в порядке, однако Верховный Суд оставил жалобу без удовлетворения. Женщина проведет за решеткой 7 лет и 6 месяцев.
Напомним, в Киеве объявили подозрение женщине, которая пытала 9-летнего сына. Она резала его ножом, связывала и морила голодом. Сейчас мальчик находится в безопасности в детском доме семейного типа.