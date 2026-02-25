Больница на Харьковщине два года получала миллионы, хотя не работала

Иллюстративное фото: из открытых источников

Два года больница в оккупированной Двухлетней, которая в Харьковской области получала бюджетные средства, хотя не работала – следствие выявило растрату почти 25 млн грн

Об этом пишет "Думка" со ссылкой на постановление Шевченковского районного суда Харькова, передает RegioNews.

С 2023 по 2025 год НСЗУ перечислила заведения более 18,4 млн грн, еще около 6 млн грн выделила Дворичанская поселковая военная администрация.

Следствие установило, что должностные лица больницы начисляли зарплаты и премии работникам, фактически не исполняющим обязанности, а средства выводили на счета физических и юридических лиц.

Руководитель заведения и бухгалтер находились за границей с 2022 года, однако документы продолжали "жить" – инженер-программист подрабатывал подписи руководителя, изготовлял фиктивные приказы и отчеты, используя старую гербовую печать сельсовета.

Отдельно следствие отмечает, что начальник Дворичанской поселковой военной администрации в 2023-2025 годах лично издавала распоряжение о выделении средств больницы, включая премии и зарплаты.

18 февраля Шевченковский районный суд Харькова удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте имущества фигурантов дела.

