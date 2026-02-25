Фото: полиция

ДТП произошло 24 февраля примерно в 23:40 на трассе М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" в районе села Половинки Николаевского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись автомобиль Hyundai Terracan и грузовик Volvo с полуприцепом, которые двигались в попутном направлении.

От полученных травм 32-летний водитель внедорожника и два его пассажира погибли на месте. Их тела деблокировали сотрудники ГСЧС. Еще одного пассажира госпитализировали.

52-летний водитель грузовика не пострадал.

Полицейские определяют обстоятельства и причины аварии. Открыто уголовное производство.

Полицейские выясняют все обстоятельства аварии и ищут свидетелей. Информацию просят передавать по телефонам: 093-429-91-63 или 102.

Напомним, 23 февраля в Хмельницкой области столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, пятеро получили травмы.