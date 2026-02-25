На Николаевщине автомобиль врезался в грузовик: трое погибших и один травмированный
ДТП произошло 24 февраля примерно в 23:40 на трассе М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" в районе села Половинки Николаевского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Столкнулись автомобиль Hyundai Terracan и грузовик Volvo с полуприцепом, которые двигались в попутном направлении.
От полученных травм 32-летний водитель внедорожника и два его пассажира погибли на месте. Их тела деблокировали сотрудники ГСЧС. Еще одного пассажира госпитализировали.
52-летний водитель грузовика не пострадал.
Полицейские определяют обстоятельства и причины аварии. Открыто уголовное производство.
Полицейские выясняют все обстоятельства аварии и ищут свидетелей. Информацию просят передавать по телефонам: 093-429-91-63 или 102.
Напомним, 23 февраля в Хмельницкой области столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, пятеро получили травмы.