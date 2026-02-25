Фото: соцсети

Полиция расследует обстоятельства трагедии на одной из строительных площадок в Черкассах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В ходе работ стрела строительного крана упала на 56-летнего работника. От полученных травм он скончался еще до приезда врачей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности при работах с повышенной опасностью, что привело к гибели человека).

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины трагедии. Следствие продолжается.

Напомним, ранее на предприятии в Киевской области во время ремонтных работ станок сорвался с крепежа и упал на 35-летнего работника. От полученных травм мужчина скончался.