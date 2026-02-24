На Буковине будут судить водитель иномарки, которая "влетела" в ВАЗ

Фото: Нацполиция

В Черновицкой области судят женщину за аварию. Известно, что в результате ДТП пострадал водитель другого автомобиля

Об этом сообщает полиция в Черновицкой области, передает RegioNews.

Сама авария произошла 14 декабря. Тогда 34-летняя женщина за рулем KIA выехала на встречную полосу и столкнулась с ВАЗ 2107, за рулем которого находился 21-летний местный житель. В результате ДТ водителя ВАЗ госпитализировали по травмам средней степени тяжести.

Правоохранители уже завершили расследование и направили материалы в суд. Женщине грозит до трех лет ограничение свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

