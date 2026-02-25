В Украину поступило 127 тысяч доз вакцины против туберкулеза

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Украину доставлено 127 000 доз вакцины БЦЖ против туберкулеза для безвозмездной иммунизации детей в соответствии с Календарем профилактических прививок

Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.

Отмечается, что вакцина БЦЖ уже доставлена во все области Украины. Далее ее перераспределяют между учреждениями здравоохранения для проведения прививок.

В Украине прививка против туберкулеза вакциной БЦЖ проводится через 24 часа после рождения – в соответствии с обновленным Календарем профилактических прививок, действующим с 1 января 2026 года.

Детей, которые не были вакцинированы в роддоме, можно прививать у педиатра или семейного врача.

Специалисты объясняют, для младенцев защита от туберкулеза критически важна. В раннем возрасте болезнь часто имеет генерализованную форму.

с поражением печени, почек, костей и высоким риском развития туберкулезного менингита.

Справка: Туберкулез – одно из древнейших инфекционных заболеваний. Это хроническое инфекционное заболевание характеризуется образованием в органах специфических воспалительных изменений.

Туберкулез поражает практически все органы и системы организма. Однако наиболее частой локализацией туберкулеза являются органы дыхания. Передается воздушно-капельным путем – при кашле или чихании от человека, выделяющего микобактерии.

Напомним, недавно в Украину поступили 100 000 доз комбинированной вакцины АКДП против коклюша, дифтерии и столбняка для безвозмездной вакцинации детей в соответствии с Календарем профилактических прививок.

Как известно, с 1 января 2026 года в Украине вступил в силу обновленный Календарь профилактических прививок. Теперь обязательны будут прививки против 11 инфекционных заболеваний. Кроме того, с нового года стартовала бесплатная вакцинация от ВПЧ для девочек 12-13 лет.